В РТ во время погони автомобиль ГИБДД вылетел в кювет

Авария произошла в поселке Бирюли Высокогорского района РТ. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Со слов очевидцев, машина ДПС преследовала правонарушителя, который ехал в "Жигулях". Однако во время погони водитель экипажа ДПС не справился с управлением и съехал в кювет. Проезжающие автомобилисты оказали полицейским помощь и с помощью троса вытащили машину. Сейчас уточняются обстоятельства погони и сведения о пострадавших.

Напомним, сегодня на автодороге Столбище-Атабаево произошла смертельная авария. Водитель машины скончался на месте происшествия.