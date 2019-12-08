В Татарстане погиб водитель автомобиля, вылетев в кювет

Инцидент произошел на трассе Столбище-Атабаево. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Автомобилист двигался по направлению к с.Столбище. Мужчина не смог выбрать безопасную скорость на проезжой части дороги, в результате чего вылетел в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде автомобилист спровоцировал серьезную аварию. В ходе ДТП погибла одна женщина и пострадали еще 10 человек.