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«Бой курантов застал меня в туалете»: казанцы рассказали о новогодних приметах

Cегодня, 17:40 62 7 Автор: prokazan.ru
Жители Казани поделились новогодними историями

До Нового года осталось меньше месяца. Улицы Казани преображаются к празднику, в офисах витает запах мандаринов, люди ждут волшебства.

Согласно статистике ВЦИОМ, число верящих в приметы россиян за последние несколько лет сократилось с 50% до 33%. Однако согласно опросу ProKazan.ru многие казанцы продолжают соблюдать новогодние приметы.

Какие новогодние приметы соблюдают жители России?

Как сообщают астрологи, чтобы в новом 2020-ом вас ожидали только хорошие события, важно соблюсти новогодние приметы.

ProKazan.ru составил список самых распространенных новогодних примет:

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если в Новый год что-либо случается с человеком, то это будет случаться с ним весь следующий год.

Перед празднованием Нового года в доме необходимо провести генеральную уборку, чтобы очистить дом от негативной энергии. 31 декабря нельзя перенапрягаться, иначе весь следующий год будет таким же трудным.

На Новый год нужно готовить разнообразные блюда, иначе «сытой» жизни в следующем году можно не ждать.

На праздник необходимо приглашать много гостей, тогда вы не останетесь в следующем году без поддержи родных и близких.

В новогоднюю ночь нужно следить за тем, чтобы в кармане оставались крупные купюры, иначе следующий год можно провести в бедности.

Загаданное под бой курантов желание обязательно сбудется.

Праздник необходимо встречать в новой одежде, иначе в следующем году не будет обновок.

После наступления Нового года нужно пошуметь: петь, танцевать, запускать фейерверки. Это отпугнет злых духов.

Какие новогодние приметы соблюдают татары?

Половину жителей Казани составляют татары. А большинство верующих татар — мусульмане. В исламских традициях смена года не считается праздником. Хотя верующие татары не отмечают Новый год, татарские новогодние приметы все-таки существуют. 

ProKazan.ru нашел в социальных сетях следующие татарские приметы:

Если прольешь чай, когда переливаешь его в блюдце, то жена будет ленивой или муж будет пьяницей.
Если на ночь не накрыть стоящие на столе блюда накидкой, то злые духи ночью испортят еду.
Если за окном воркует голубь, это означает, что скоро придет гость.
В Новый год после полуночи первым в дом должен зайти человек мужского пола, только тогда год будет удачным и хорошим, если зайдет женщина, жди в этот год несчастий.

Корреспондент ProKazan.ru также узнал, как новогодние приметы отразились на жизни некоторых казанцев.

«Много лет назад так получилось, что бой курантов застал меня в туалете. Нет, оливье был свежим. В туалете я плакала. Личная история. Если честно, следующий год был обыкновенным. Я не очень верю в новогодние приметы»;

«У нас девочка одна из общаги по уши влюбилась в одногруппника. А есть же такая примета «С кем встретишь Новый год, с тем и проведешь». Вот она решила во что бы то ни стало отметить праздник с любимым. И ведь устроила всё, пригласила кучу народа. Лишь бы он пришел. И он пришел. Поженились. Вроде бы до сих пор вместе»;

«До этого Нового года я дважды приезжала в Казань отдыхать. Были мысли о переезде. Этот Новый год я встретила в поезде по пути в Казань. Он отходил 31 декабря в 23.30. Вагон был полупустой, немногие, видимо, в пути желают Новый год встретить. Интересно было из окна понаблюдать за салютами в разных городах. Я здесь провела новогодние каникулы. Спустя ровно полгода я переехала жить в Казань. Примета сработала»;

«Я всегда стараюсь встречать Новый год с близкими людьми, чтобы с ними провести следующий год, чтобы они оставались в моей жизни»;

«Накануне Нового года я поругался со своей девушкой. Она хотела отмечать праздник в шумной компании, а мне хотелось тихо, вдвоем. Встречать Новый год она все-таки ушла к своим знакомым. В следующем году мы помирились, пытались еще поработать над отношениями, но в итоге расстались»;

«Мы всегда стараемся очень много всего готовить к празднику. Прям на три дня еды»;

«Я в новый год написала желание на бумажке, сожгла ее, кинула в бокал и выпила. Все это за 12 ударов часов. Очень хотела быть вместе с любимым. Бумажка, помню, не до конца успела сгореть, я ее все равно запихнула в рот, проглотила, шампанским залила. Руки тряслись, боялась не успеть. А желание-то важное. Всё сбылось. Вместе мы три года».

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комментарии

Горожанин
0
06 декабря 2019
18:04
Чушь собачья! Жрать горелые бумажки - это за пределами моего понимания.
Горожанин
0
06 декабря 2019
18:06
"Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Ключевое слово "Новый". Дело в том, что где-то там в районе 13 января он становится Старым Новым годом, уже б/у.
Горожанин
0
06 декабря 2019
18:14
Злые духи - это подделка, их распространители разносят, вовсе никакая ни Коко.
Русский обыватель
0
06 декабря 2019
18:26
Хочу реально свободную большую писю мужскую назло чиновникам в знак протеста взять в жаркий ротик назло Путину! Прямо под елкой и никаких налогов не платить с моего удовольствия!
Горожанин
0
06 декабря 2019
18:28
Я один Новый Год вообще проспал, как убитый, но следующий все равно проработал, недосыпая, до крови из носа, было бы за что. Носа, носа, лекарство от поноса.
Горожанин
0
06 декабря 2019
18:34
Друзья ! Кто нибудь знает ТВ канал , где перед боем курантов не будет ЕГО и его речи . Про то - что уходящий год был не простым . Очень не хочется это видеть .
Горожанин
0
06 декабря 2019
18:45
Есть такая тема, в противовес всяким сонникам, что пережитое во сне уже не сбудется, как бы нельзя дважды прожить одно и тоже. Так что лучше не мечтать и не загадывать.

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10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей