Ночью улицы Казани будут очищать от снега 259 машин и 60 рабочих

В ночь на 6 декабря убирать улицы Казани от снега будут 259 единиц спецтехники. Об этом рассказали в мэрии города.

На части улиц запланирован вывоз снега: это Баумана, Большая Красная, Гареева, Мазита Гафури, Даурская, Достоевского, Николая Ершова, Кремлевская, Лево-Булачная, Липатова, Патриса Лумумбы, Кави Наджми, Павлюхина, Петербургская, Право-Булачная, Тульская, Чехова, Оренбургский тракт, Фермское шоссе, а также проспект Универсиады.

На других участках будут работать ротор и грейдеры, снег разметут и произведут посыпку дорог. Всего к расчистке города от снега привлекут 87 комбинированных дорожных машин, 44 самосвала, 67 тракторных щеток, 30 фронтальных погрузчиков, 15 минипогрузчиков "Барсик", 9 снегопогрузчиков, 6 грейдеров и другие виды техники, а также 60 дорожных рабочих.

Казанцев просят не оставлять автомобили припаркованными около проезжей части.