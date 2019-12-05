В Госудуме прокомментировали информацию о возможном росте стоимости ОСАГО. Об этом рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании.

"Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, - это индексация на уровень инфляции или около 4%." - заявил спикер.

Напомним, Российский союз страховщиков (РСА) заявил, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%. При этом в некоторых городах-миллионниках базовые ставки на полис вырастут вдвое. Депутатский вариант поправок в закон об ОСАГО внесен в Госдуму 20 ноября, в октябре версию Минфина отклонили из-за опасения роста цен на тарифы.