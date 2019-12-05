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Удар по городам-миллионникам. В Казани базовая ставка ОСАГО может вырасти вдвое

Cегодня, 08:28 137 1 Автор: prokazan.ru

Российский союз страховщиков (РСА) заявил, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%. При этом в некоторых городах-миллионниках базовые ставки на полис вырастут вдвое. Депутатский вариант поправок в закон об ОСАГО внесен в Госдуму 20 ноября, в октябре версию Минфина отклонили из-за опасения роста цен на тарифы. 

Новая реформа сохраняет введение повышающих тарифов за грубые нарушения ПДД. Предполагается, что это позволит страховщикам более точно прогнозировать потенциальную аварийность, а водители не будут лишний раз «лихачить». Но региональные коэффициенты останутся прежними. Отмечается также, что лимиты выплат за причинение вреда здоровью не будут увеличены. 

«Известия» отмечают, что повышение базового тарифа сильнее всего ударит по городам-миллионикам, где и сегодня высокий территориальный тариф. Так, по информации издания, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка может вырасти вдвое. В РСА объясняют это повышенной аварийностью на данных территориях. Из тарифного плана ОСАГО могут исключить коэффициент мощности двигателя, при этом тарифный коридор будет расширен и вверх и вниз на 30%. 

Добавим, что с начала года цена на ОСАГО в стране в среднем понизилась на 5%. Причиной называют начатую ЦБ реформу тарифов и растущую конкуренцию между страховыми компаниями

комментарии

Горожанин
0
05 декабря 2019
08:49
Кто бы сомневался...Драть так драть.Хлеб-еда бедняков и то постоянно дорожает.

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