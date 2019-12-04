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В Перми мужчина с ружьем устроил расстрел прохожих. Есть жертвы

Cегодня, 10:54 40 0 Автор: prokazan.ru

Ночью 3 декабря 50-летний житель Перми устроил расстрел на улице. 

Первая информация о происшествии появилась в социальных сетях, очевидцы делились информацией и называли различные данные о числе раненых. Позже официальное заявление опубликовал Следственный комитет. Как сообщили в Следкоме региона, стрелявшим оказался ранее судимый 50-летний местный житель. 

Мужчина был пьян; сначала он открыл стрельбу в своей квартире, затем вышел с ружьем на улицу, где убил женщину, ранил прохожего, а затем одного из росгвардйцев, приехавших на место происшествия. Стрелка задержали, его обвиняют в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений.

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