Федор Бондарчук снимет в Татарстане новый сериал

Кинокомпания Федора Бондарчука Art Pictures снимет в Татарстане сериал о команде «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

Сериал решено снять в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 50-летия «КАМАЗа», сообщил министр.

«В январе 2020 года группа компании «Арт Пикчерз» высаживает свой десант в Татарстане и начинает работать. Спасибо профессиональной команде Федора Бондарчука! Работаем!» - написал Владимир Леонов в своем профиле в Instagram.

Российская гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» 16 раз становилась победителем «Ралли Дакар». Признана сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков.