В авиаконструкторском бюро ПАО "Туполев" в столице РТ построят стендово-лабораторный корпус и испытательный бокс для отработки бортовых систем и агрегатов самолетов. Об этом сообщает RosTender.info.

Завод объявил тендер по выбору подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию и выполнить полный комплекс строительно-монтажных и пуско- наладочных работ. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 1 миллиард 627 миллионов рублей.

Предложения от участников тендера принимаются до 16 декабря, 25 декабря будут подведены итоги. Согласно условиям контракта, на разработку проекта у подрядчика будет 3 месяца, а завершить строительство планируют через год и 9 месяцев.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") основан в Казани в 1932 году; он производит военные и гражданские самолеты, среди которых 14 моделей военной и 7 - гражданской авиатехники. Завод расположен в Авиастроительном районе города и является одним из районообразующих предприятий.