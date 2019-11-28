В Татарстане мужчина чуть не задушил падчерицу, которая отпросилась погулять

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Балтасинского района республики, признанному виновным в двух преступлениях.

В суде установлено, что 3 августа этого года мужчина, вернувшись домой пьяным, обнаружил, что его 16-летняя падчерица собралась гулять с подругами. Ему это не понравилось, мужчина начал душить девушку, угрожая ей убийством. На крики девочки прибежала мать, подсудимый накинулся на любовницу и ударил по голове, после чего замахнулся табуреткой.

Установлено также, что в июле этого года мужчина избил брата своей сожительницы. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим. С учетом особо опасного рецидива суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.