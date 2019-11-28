«Без везения не обошлось». «Ак Барс» обыграл «Сибирь» по буллитам

Накануне, 27 ноября, «Ак Барс» на домашней арене обыграл «Сибирь» по буллитам со счетом 2:1. Для казанского клуба это седьмая подряд победа. Напомним, на прошлой неделе команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби» в Уфе. Судьбу вчерашнего матча решил бросок Артема Галимова.

«В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжёлая игра, она нам непросто давалась – «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось», - отметил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов, комментируя итоги матча.

Он также сообщил, что в ближайших играх на место вратаря может выйти Амир Мифтахов, вчера он впервые был включен в заявку.

В пятницу, 29 ноября, «Ак Барс» встретится на «Татнефть Арене» с ХК «Сочи».