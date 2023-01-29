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Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана

Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана

Фото: «БИЗНЕС Online»

Воскресенье в Татарстане началось с печальной новости. Рано утром скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года. Предположительно, причиной смерти могла стать остановка сердца. Информация о месте и времени прощания станет известно в ближайшее время.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. С 2008 по 2018 год Марат Садыков работал главным врачом в Городской клинической больнице №7. 14 февраля 2018 года Марат Садыков вступил в должность министра здравоохранения Татарстана.

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