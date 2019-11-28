В Казани на машине «Яндекс.Драйва» перевозили покойного

В Казани машину Volkswagen каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» использовали для перевозки тела покойного. Видео появилось накануне в социальных сетях. На кадрах несколько человек заносят гробят в автомобиль. Когда именно снято видео, не уточняется.

«Морг 15ой больницы. Теперь похоронки тоже яндекс», - значится в подписи к фото (орфография и пунктуация автора сохранены). На автомобиле есть надпись «Это тоже каршеринг».

«Бизнес-Online» со ссылкой на Минздрав республики сообщает, что в городе нет 15-й больницы. В то же время в ведомстве отметили, что родные имеют право отвозить тела умерших на своих автомобилях.

«Конечно! Довели людей! Цены на катафалк еще цветочки, с меня за санитарную обработку моего родственника в морге взяли 27к, хотя должны по закону делать это все бесплатно!», - пишут в комментариях к видео.

«Да хоть на лимузине. Люди угомонитесь уже, видите все, кроме того, что под носом своим творите».