В Татарстане зацвели «ледяные цветы»: метеорологи объяснили необычное явление

В ноябре на нескольких российских озерах прямо на тонком льду зацвели «ледяные цветы» - небольшие кристаллические «кустики», напоминающие кувшинки. В их число вошло и озеро Ильинское близ Казани. Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев объяснил природу необычного явления.

«Возникнуть такие «кустики» ледяных кристаллов могут только на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха. В нашем регионе для возникновения такого явления создались благоприятные условия благодаря ультраполярному вторжению воздушных масс с Карского моря».

За сутки с 18 по 19 ноября температура воздуха резко понизилась с 2 градусов тепла до 16 градусов мороза, а температура воды в озере еще какое-то время оставалась теплой. Из-за этого капли воды, находящиеся в слое воздуха у поверхности озера, контактируя с холодным воздухом, кристаллизировались.

«Кристаллы хаотично налипали друг на друга, так и сформировались ледяные цветы», - пояснил Тимур Аухадеев. По его словам, не бывает двух одинаковых ледяных цветов, как и снежинок.