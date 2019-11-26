Еженедельно мошенники воруют с банковских карт казанцев по 2,5 миллиона рублей

В столице РТ участились кражи с банковских карт - еженедельный ущерб от таких преступлений составляет порядка 2,5 миллионов рублей.

Как рассказали в мэрии Казани, основных сценария три: это покупка или продажа товара в интернете, звонок от сотрудников банка с сообщением о несанкционированном снятии денег и вирусные программы на смартфоне.

Если в первых двух случаях на потенциальную жертву происходит определенное психологическое давление и человек передает данные банковской карты мошеннику, то в случае с вирусным приложением пользователь своими руками отдает средства злоумышленникам. Владелец аппарата устанавливает поддельное приложение банка, которое крадет реквизиты счета.

В УМВД Казани рекомендуют не сообщать данные своей банковской карты незнакомцам, даже если они представились сотрудниками банка. Для перевода денег достаточно лишь 16-значного номера, имя держателя, CVV/CVC - коды и пароли из смс-сообщений являются конфиденциальной информацией. Об этом отдельно нужно предупредить пожилых родственников - чаще всего именно люди в возрасте становятся жертвами таких преступлений. Чтобы уберечься от зловредных приложений, программы на смартфон необходимо устанавливать только из проверенных источников.