ТНТ превратит «Интернов» в «Мультернов»!

23 ноября на ТНТ состоится премьера сериала «Мультерны» — первого в истории канала анимационного проекта, созданного по мотивам одного из самых популярных российских ситкомов «Интерны».

В 2016 году финальный сезон ситкома про доктора Быкова и его подопечных получил премию ТЭФИ, после чего проект был завершен. Спустя три года «Интерны» возвращаются на ТНТ в виде анимационного сериала «Мультерны».

«Интерны» – это 6 лет в эфире, 13 сезонов, 280 серий, тысячи мемов от доктора Быкова, миллионы просмотров в Интернете и десятки миллионов улыбок телезрителей. Это два «фильма о фильме», более полусотни персонажей (не считая массовки) и 12 приглашенных знаменитостей. Это главный прорыв российского ТВ начала 2010-х, восторги тех критиков, которые до «Интернов» никогда не хвалили сериалы, и первый российский ситком, который скачивали с торрентов – при том что и на ТВ рейтинги были рекордными (в 2010 году «Интерны» стартовали с долей телесмотрения 16,9% и ниже этой планки уже не опускались).

СОЗДАТЕЛИ

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер — Интерны стали народной комедией, и производство «Мультернов» — это шанс продлить жизнь сериалу, его героям, миру, который мы все так полюбили. «Мультерны» — это возможность взглянуть на полюбившихся нам героев с другой стороны. К тому же в реальной жизни у нас много ограничений, например, мы никогда не преодолеем законы физики. Анимация же большинство барьеров снимает, остается чистое творчество, фантазия.

Константин Сабиров, креативный продюсер: «Мультерны» — это уникальный проект хотя бы потому, что сюжеты каждой анимационной серии уже существовали в сериале «Интерны» и были показаны по ТНТ. Работа сценаристов заключалась в том, чтобы придумать, как их подать под новым углом, с новыми шутками».

Владимир Федоров, креативный продюсер: «Мы давно хотели сделать юмористический мультипликационный сериал. Почему мы остановили свой выбор именно на «Интернах»? Считайте это нашей субъективной позицией. Но не будем загадывать, может быть в ближайшем будущем на ТНТ появятся и другие анимационные сериалы».

Валентин Культиков, креативный продюсер: «У нас есть любимые мультипликационные сериалы, но мы пытались избегать любой схожести с ними. Хотели сделать что-то уникальное, самобытное, неповторимое».

Романенко опять будет разводить Лобаныча на всякие авантюры, а тот в свою очередь продолжит усердно тупить. Варвара Черноус бегать за Романенко и слушать сплетни от Любы, а та снова будет крутить роман с Левиным на глазах у всей больницы. И, конечно, Иван Натаныч Купитман продолжит разменивать свой талант венеролога на коньяк. А что же доктор Быков? Благодаря волшебной силе анимации его возможности станут и вовсе безграничными. То, что не мог себе позволить реальный доктор Быков из плоти и крови, с радостью и нечеловеческим восторгом сделает анимационный тиран в белом халате.

Смотрите первые восемь эпизодов «Мультернов» 23 ноября в 13:00 на ТНТ!