Бес попутал: житель Татарстана украл телефон у ребенка

В Лаишевском районе Татарстана сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже сотового телефона у школьницы.

Как рассказали в ведомстве, накануне днем росгвардейцам проступил сигнал тревоги из сетевого магазина.

Когда патруль прибыл на место, продавец пояснила, что на кассе у школьницы из кармана куртки выпал телефон. Просмотрев записи видеокамер, росгвардейцы заметили, что в очереди за девочкой стоял мужчина. Именно он, когда увидел выпавший телефон, поднял аппарат и быстро вышел из торговой точки.

Гражданина опознал один из сотрудников Росгвардии, после чего патруль приехал по месту жительства подозреваемого. 55-летний житель ближайшего села в это время находился дома. Мужчина сразу признался в краже, а также добровольно вернул похищенный у девочки сотовый телефон. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции.