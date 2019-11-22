В Казани толпу Дедов Морозов отправили другим путем

В Казани изменили маршрут шествия Дедов Морозов, запланированного на субботу, 23 ноября. Они пройдут от площади Первого мая до площади у мечети Кул Шариф в честь 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы. Ранее планировалось, что костюмированное шествие пройдет по улице Баумана.

Шествие начнется в 12-40 на площади Первого мая. Деды Морозы пройдут по проезду Шейнкмана до здания «Манежа» Казанского Кремля, там откроют почтовый ящик Кыш Бабая и двинутся дальше. На площади у мечети Кул Шариф Деды Морозы дадут старт зиме.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в селе Новый Кырлай будет открыт «Лес Чудес», вход будет свободным, начало в 14-00.