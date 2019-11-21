Президент России прокомментировал возможное повышение стоимости справок для водителей. Он подчеркнул, что при минимальной зарплате в 11 тысяч рублей цена на справку в 5 тысяч неуместна, сообщает ТАСС.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?" - возмутился президент РФ.

Также он добавил, что проверять водителей на наркотики нужно, но вводить новшества надо "с умом", поэтапно.

Напомним, в последние дни в разных городах страны в наркодиспансеры выстроились огромные очереди - граждане услышали о повышении стоимости и пытались успеть пройти медосмотр по старой цене. В одной из таких очередей в Казани умер мужчина, а сегодня Минздрав РФ решил отложить нововведения.