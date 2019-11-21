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Фото kremlin.ru

Путин назвал «чушью» повышение цен на справки для водителей

Cегодня, 16:13 89 3 Автор: prokazan.ru

Президент России прокомментировал возможное повышение стоимости справок для водителей. Он подчеркнул, что при минимальной зарплате в 11 тысяч рублей цена на справку в 5 тысяч неуместна, сообщает ТАСС.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?" - возмутился президент РФ.

Также он добавил, что проверять водителей на наркотики нужно, но вводить новшества надо "с умом", поэтапно. 

Напомним, в последние дни в разных городах страны в наркодиспансеры выстроились огромные очереди - граждане услышали о повышении стоимости и пытались успеть пройти медосмотр по старой цене. В одной из таких очередей в Казани умер мужчина, а сегодня Минздрав РФ решил отложить нововведения.

 

комментарии

Горожанин
0
21 ноября 2019
16:19
Этот шакал шайтан не занимается своим государством, людей травят своими безтолковыми законами. Сволочь.
Горожанин
0
21 ноября 2019
16:22
Ему кто то еще верит? Для него и повышение пенсионного возраста это чушь была...
Горожанин
0
21 ноября 2019
16:24
Что ни закон, так очередное соревнование "Едросов" кто кого в абсурдности переплюнет

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