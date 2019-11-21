Казанец умер в очереди за справкой от нарколога

В очереди в наркодиспансер на Тунакова умер мужчина. Об этом очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня в Республиканском наркологическом центре, мужчина стоял в очереди за получением медсправки для водительских прав. Как рассказали очевидцы, мужчина был в возрасте, он хотел подойти поближе, но оступился и упал.

"Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришёл с глицином и манометром" - говорят казанцы.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что с 22 ноября ощутимо подорожает стоимость медосмотра на водительские права. Из-за этого в наркологических диспансерах разных городов, в том числе и Казани, собирались огромные очереди.

Вчера Минздрав республики объяснил, когда вступят в силу нововведения, сегодня объявления об этом появились в казанских больницах. Фотографию в редакцию прислал читатель Prokazan.ru.