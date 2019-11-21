Минздрав РФ: принятие нового порядка медосмотров для водителей отложено

В России принятие нового порядка медосмотров для водителей отложили. Об этом сообщил в своем аккаунте в "Телеграм" замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей." - пишет Салагай.

Приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Планируется провести дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, чтобы обеспечить их эффктивность при адекватном ценообразовании в регионах.

Напомним, что уже несколько дней в городах России, в том числе в Казани, в наркологических диспансерах собираются огромные очереди, люди пытались получить справку до повышения цен. В одном из медучреждений столицы РТ в очереди умер пожилой мужчина.