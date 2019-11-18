В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды

С 19 ноября на территории Татарстана синоптики прогнозируют ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, температура воздуха понизится до отрицательных значений, местами ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду и метель. В связи с этим на дорогах может возникнуть гололедица, предупреждают метеорологи.

В ГИБДД Татарстана напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности в сложных дорожных условиях. Автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и обгона. Пешеходам стоит снабдить одежду светоотражающими элементами, переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах, а при выходе на дорогу убедиться, что машины остановились и готовы пропустить идущих людей.