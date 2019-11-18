«Рабочий инструмент»: на официальном сайте Казани появились новые сервисы

На официальном сайте мэрии Казани начали работу новые сервисы для горожан. Это информация о штрафах, подписка на новости, аукционы и конкурсы, проводимые Комитетом земельных и имущественных отношений.

"Сегодня портал – не просто визитная карточка города, муниципальных органов власти, а хороший рабочий инструмент. Технологии и уровень наших специалистов позволяют делать его еще более качественным и удобным для жителей города" - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В "Личном кабинете", авторизация в котором происходит через ЕСИА, можно будет ознакомиться с материалами фотовидеофиксации, получить данные о штрафах по номеру машины и узнать о других штрафах, наложенных административными комиссиями города. В этом же разделе можно оформить подписки на уведомления о новых аукционах и конкурсах.