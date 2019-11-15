Независимый эксперт заявил, что пилоты не виноваты в крушении Boeing в Казани

Независимый технический эксперт Юрий Антипов высказал свое мнение об итогах расследования авиакатастрофы в Казани в 2013 году. Вчера Следственный комитет заявил, что в крушении Boeing были виноваты пилоты, кроме того следователи выяснили, что командир воздушного судна Рустем Салихов управлял самолетом по фальшивому свидетельству пилота.

«Долго тянули кота...., пардон, следствие, - прокомментировал Антипов шестилетнее расследование, - Почему было сразу в первые же минуты не объявить причину, что виноваты пилоты?»

Антипов уверен, что американская компания, исследовавшая гидравлический привод рухнувшего самолета, является подрядчиком компании Boeing и вынесла вполне предсказуемое заключение о его исправности.

«Объявили то, что написал (насочинял) МАК. … Излюбленный приём МАКа - за ворохом бумаг и терминов скрыть суть причины происшествия. А когда надо хоть немного заняться техническим расследованием, то отдают на исследование попавший под подозрение узел (в данном случае в Казани это гидравлический привод рулей высоты) туда, куда ни при каких условиях отдавать нельзя. Но МАК отдаёт. В США. И не просто в США, а подрядчику ...Компании Боинг. Заключение такого адресата можно на 100% предвидеть. Конечно же, гидравлический узел исправен. Ну а после этого МАК по накатанной колее обвиняет пилотов».

Далее Антипов анализирует данные черного ящика разбившегося в Казани самолета в последние 20 секунд полета и приходит к выводу, что техника могла быть не исправна. «Впрочем, эти элементарные школьные "материи" недоступны ни СК, ни МАКу. Какая там гидравлика? В США же сделали Заключение, что всё исправно, значит, исправно. Какие ещё разговорчики в строю!? Раз тандем сказал, что виноваты пилоты, -значит, пилоты...», - заключает Антипов.

Напомним, летчик-испытать, герой России Магомед Толбоев назвал авиакатастрофу в Казани, следствием продажности Росавиации. Он заявил, что продажа поддельных документов пилотам была поставлена на поток, поэтому Рустем Салихов, бывший командиром разбившегося в 2013 году Boeing 737—500, легко мог получить фальшивое свидетельство пилота.