Герой России назвал авиакатастрофу в Казани следствием продажности Росавиации

Летчик-испытать, герой России Магомед Толбоев назвал авиакатастрофу в Казани, следствием продажности Росавиации. Он заявил, что продажа поддельных документов пилотам была поставлена на поток, поэтому Рустем Салихов, бывший командиром разбившегося в 2013 году Boeing 737—500, легко мог получить фальшивое свидетельство пилота.

«В Росавиации продают свидетельства летчикам. Не знаю, как сейчас, но тогда это все было поставлено на поток. Летные свидетельства выдавались, не проверяя, кто он такой, где учился, сколько налетал, на чем летал. Это попустительство Росавиации, в результате были убиты сотни граждан России», — заявил Толбоев в интервью Ura.ru.

Он отметил, что это системная проблема, которая должна решаться глобально. О Салихове он заявил следующее: «Я не говорю, что это плохой летчик, убил людей. Мы говорим о комплексном подходе к гражданской авиации, в том числе к летному составу».

Напомним, вчера Следственный комитет РФ подвел итоги шестилетнего расследования причин авиакатастрофы. Выяснилось, что к гибели 50 человек привела ошибка пилотов. Выяснилось, что командир судна Рустем Салихов летал по фальшивым документам, виновных в том, что выдали и не проверили эти документы привлекут к ответственности.