Мы этого так не оставим: «Ак Барс Банк» подарил мили хозяину толстого кота

«Ак Барс Банк» подарил хозяину толстого кота Виктора Михаилу Галину 10 тысяч универсальных миль на путешествия и банковскую карту.

«Все в курсе, что сегодня одна большая авиакомпания исключила из программы лояльности и отобрала все бонусные мили у Михаила Галина. А его кота Виктора ещё и подвергли фэтшеймингу, что несправедливо и обидно. Михаил и Виктор! Не расстраивайтесь, мы этого так не оставим», - сообщили в банке.

Вчера стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала все бонусные мили Михаила за нарушение им правил перевозки животных. Ряд СМИ сообщал, что у парня было 400 тысяч накопленных миль.

О коте Викторе узнали в России в начале ноября, он уже попал в зарубежные СМИ. Михаил с питомцем летели из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Но кота в салон взять не разрешили из-за лишнего веса. Он весил 10 килограммов, в то время как установленный в авиакомпании лимит составлял восемь килограммов.

Хозяин питомца категорически отказался сдавать кота в багаж, опасаясь, что тот не перенесет перелет. Михаил сдал билеты, нашел у знакомых кота полегче и с ним прошел регистрацию. А потом заменил подставного кота на Виктора.