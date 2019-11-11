В Казани прокуратура прикрыла частный детский сад

В Казани по решению суда до устранения всех выявленных нарушений закрыт частный детский сад «АртКидс» на проспекте Х. Ямашева, 31б. Значительные нарушения здесь обнаружила прокуратура Ново-Савиновского района. Ведомство провело проверку после обращения жителей дома, пожаловавшихся на незаконную работу детского учреждения.

Установлено, что детсад занял две квартире на первом этаже, площадки располагались в разных подъездах, но это не остановило владельцев садика – собственники самовольно снесли стену между квартирами.

Также в частном детсаду были обнаружены нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. Так на кухне отсутствовали столы для разделки пищи и приготовления еды, не было холодильника для раздельного хранения продуктов. Владельцы не изолировали вход в детский сад от жилых квартиры, кроме того, в учреждении не было эвакуационных выходов.

Также прокуратура выявила, что к работе с детьми допускался персонал с «просроченным» медосмотром.

«Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц», - сообщили в прокуратуре.