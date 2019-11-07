В Татарстане пожарные датчики предотвратили гибель трех десятков детей

34 ребенка смогли спастись в Татарстане благодаря пожарным извещателям. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Максим Трущин.

В 2016-2018 годах в республике было установлено более 68,5 тысяч датчиков. Одной из категорий, которым бесплатно ставили устройства, были многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, говорят в ведомстве.