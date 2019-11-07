Дадим ему ведро и тряпку: перевозчики Казани ищут художника-вандала

Мужчину, который портит сидения, заметили в автобусах Казани. В Ассоциации АТП РТ опубликовали видеозапись с камер наблюдения из салонов транспортных средств.

На кадрах видно, что пассажир выбирает место, которое не видит кондуктор, рисует, когда рядом нет пассажиров. Как рассказали в Ассоциации, вандал всегда фотографирует свое творчество.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Видимо злоумышленник не подозревает, что в этот момент его снимают камеры, установленные в автобусе. Зафиксировано уже более трех фактов порчи имущества."

Каждый случай такого "художества" оборачивается для компании-перевозчика убытками:

" Автотранспортные предприятия выпускают только подготовленные к рейсу автобусы, то есть чистые и ухоженные. Согласитесь, каждый пассажир хочет ехать в комфортных условиях. Не любоваться «диковинными надписями», а уж тем более не опасаться испачкать одежду, облокотившись на появившуюся надпись. Чтобы подготовить к новому рейсу испачканный художником-вандалом автобус нужно провести химчистку. Если надпись не отмывается, то полностью заменить обшивку сидения," - пояснил Темляков.

В Ассоциации АТП РТ просят жителей города, заметивших художника-вандала, сообщать экипажу автобуса. Лицо мужчины зафиксировано, и транспортное предприятие может подать в суд. Однако, если "творец" раскаивается, он может обратиться в Ассоциацию - ему обещают выдать ведро и тряпку для очистки автобуса.