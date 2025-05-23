Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил пепел на высоту 2600 метров

Вулкан Сакурадзима, расположенный на полуострове Осуми на южном японском острове Кюсю, 22 мая снова проявил свою силу — очевидцы запечатлели, как из кратера вырвались клубы пепла и дыма, поднявшиеся на высоту до 2,6 километра. Этот вулкан, известный своей нестабильностью, остаётся одним из наиболее опасных на территории Японии.

Тем временем, в России, 21 апреля активизировалась Ключевская сопка на Камчатке. Сотрудники Камчатского отделения Геофизической службы РАН зарегистрировали светящееся пятно в районе кратера, что указывает на начало нового этапа извержения. По словам специалистов, текущая активность вулкана вызывает серьёзные опасения и требует постоянного наблюдения.