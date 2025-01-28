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В России создадут единый реестр народных целителей

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Российские законодатели начали работу над созданием реестра целителей и специалистов народной медицины. Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, в этот реестр смогут попасть только те, кто имеет базовое медицинское образование или получит его дополнительно.

Башкирия уже стала первым регионом страны, где запустили подобный реестр. В него вошли семь специалистов, практикующих траволечение, ароматерапию, йога-терапию, акупунктуру, костоправство, тибетскую пульсотерапию и этнические методы психологической помощи. Все эти практики ведутся под наблюдением профессиональных медиков, что обеспечивает контроль за качеством предоставляемых услуг.

Башанкаев подчеркнул, что главная цель реестра — предоставить гражданам возможность обращаться к сертифицированным целителям, признанным Минздравом и профессиональным сообществом. По его словам, сейчас в России официально работают не более 250–300 целителей, в то время как неофициальное число может превышать 10 тысяч.

Борьба с мошенничеством в народной медицине

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что запуск реестра вряд ли станет «великим прорывом», но это шаг в сторону уменьшения мошенничества в сфере народной медицины. По его словам, реестр предоставит гражданам доступ к информации о квалификации целителей и их опыте работы, что повысит прозрачность и доверие в этой области.

Перспективы развития

Создание реестра — это не только способ контроля за деятельностью целителей, но и возможность защиты пациентов от непрофессиональных услуг. Башкирский опыт может стать основой для внедрения таких списков в других регионах России, что будет способствовать развитию легальной и безопасной народной медицины.

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