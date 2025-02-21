В Подмосковье поезд сбил легковушку: водитель погиб
ГАИ
Сегодня, около 10:30, произошло ДТП на железнодорожном переезде на 1-м километре Нового шоссе в городе Дубна.
По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с автомобилем «Лада», который проехал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии водитель автомобиля погиб.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках законодательства.
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