В Коми у медведей нашли опасное для людей заболевание

В Ижемском районе Коми зафиксирован случай заражения бурого медведя трихинеллёзом — опасным паразитарным заболеванием, которое угрожает как животным, так и людям. Об этом сообщил "Комиинформ".

После инцидента местные власти начали усиливать меры профилактики. В районе заражения ввели ограничения: нельзя перевозить скот без проверки на антитела, вывозить мясо и корма, а также охотиться на животных, восприимчивых к болезни. Ветеринарные службы активно работают на месте: берут кровь на анализ, проверяют мышечные ткани и при необходимости усыпляют заражённых животных. Также проводится борьба с грызунами, так как они могут быть носителями паразитов.

Инфекция передаётся человеку при употреблении мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. Особенно опасна в этом плане дичь — медвежатина, мясо кабанов и свинина. Болезнь может проявиться не сразу: инкубационный период составляет от 5 до 40 дней. Основные симптомы — лихорадка, отёчность лица, боли в мышцах, проблемы с пищеварением и кожные высыпания.

Особую тревогу вызывают случаи, когда заражается сразу несколько человек — например, семьи или охотники, которые ели заражённое мясо вместе. Врачи напоминают: при первых признаках болезни важно немедленно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, специалисты подчёркивают — проверка мяса диких животных в ветеринарной лаборатории перед употреблением может спасти здоровье и жизнь.