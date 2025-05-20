В Австралии акулы наелись токсичных водорослей и начали сходить с ума

Министр окружающей среды Южной Австралии Сьюзан Клоуз заявила, что причиной учащённых нападений акул на людей и выбросов хищников на берег стало массовое цветение токсичных водорослей, сообщает news.com.au.

По её словам, в последние месяцы морские хищники начали вести себя неадекватно из-за употребления ядовитых водорослей, которые распространились в прибрежных водах штата. Массовое цветение водорослей наносит вред не только акулам, но и другим морским обитателям — скатам и рыбам.

Министр объяснила, что токсичные водоросли снижают уровень кислорода в воде, из-за чего рыбы вынуждены подниматься ближе к берегу в поисках кислорода. Кроме того, токсины вызывают у морских животных внутренние кровотечения, что негативно влияет на их поведение.

Организация OzFish, занимающаяся охраной рыбы в Австралии, сообщила, что из-за токсичных водорослей уже погибло около 200 особей. Сьюзан Клоуз подчеркнула, что аномальное цветение связано с повышением температуры воды и отсутствием ветров.

Министр призвала всех отдыхающих на пляжах Южной Австралии быть внимательными и осторожными, так как в настоящее время океан ведёт себя необычно.