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Ученые вновь ищут следы электричества в Древнем Египте

Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что...

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В научной среде не утихают споры о том, могли ли жители Древнего Египта владеть технологиями, аналогичными электричеству. Основанием для таких версий часто называют так называемые багдадские батареи — керамические сосуды, найденные в Ираке. Они представляют собой ёмкости с медным цилиндром и железным стержнем, которые при заполнении кислотной жидкостью могут вырабатывать ток напряжением около одного вольта.

По словам египтолога Арне Эггебрехта, похожие устройства могли применяться в Египте для нанесения позолоты на металлические предметы. В ходе экспериментов ему удалось воспроизвести процесс позолоты с использованием подобных технологий. Дополнительным аргументом сторонники теории считают отсутствие следов копоти на стенах усыпальниц, что ставит под сомнение использование факелов и масляных ламп.

Однако большинство учёных рассматривает подобные версии как научные спекуляции. Археологи полагают, что багдадские сосуды вряд ли использовались как источники энергии — скорее всего, они служили для хранения свитков или ритуальных предметов. Позолота же могла выполняться традиционным методом амальгамирования, при котором используется ртуть, а не электричество.

Таким образом, хотя интерес к альтернативным гипотезам не угасает, доказательств существования электричества в Древнем Египте пока не существует, и научное сообщество сохраняет скептический взгляд на такие теории.

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