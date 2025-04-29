Ученые начали исследовать гробницу Николая Чудотворца в затопленной церкви Демре
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В турецком городе Демре археологическая экспедиция обнаружила церковь, посвящённую Святому Николаю Чудотворцу, который считается прообразом Санта-Клауса. Долгое время храм был скрыт от исследователей из-за затопления, вызванного подъёмом уровня Средиземного моря в Средние века.
Речь идёт о византийской церкви, построенной на более древнем основании. С V по XII века она служила центром православного паломничества и была украшена статуями святого. По словам учёных, храм возвели именно для охраны гробницы Николая Чудотворца.
Ключевым моментом стало обнаружение мозаики и древнего каменного пола, что позволило точно определить место захоронения святого. Археологи аккуратно разбирают напольное покрытие, чтобы добраться до остатков самой первой церкви — того пола, по которому, предположительно, ходил сам Николай.
Находка признана значимым объектом культурного наследия региона Анталья, сообщает techinsider.
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