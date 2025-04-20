Ученые: ковыряние в носу может увеличить риск появления Альцгеймера

Казалось бы, безобидная привычка может обернуться серьёзной угрозой для мозга. Учёные из Университета Гриффита (Австралия) обнаружили возможную связь между ковырянием в носу и повышенным риском развития болезни Альцгеймера — наиболее распространённой формы деменции.

Во время экспериментов исследователи изучали бактерию Chlamydia pneumoniae, которую нашли в мозге большинства пациентов с поздней стадией деменции. Выяснилось, что микроорганизмы могут проникать в мозг через обонятельный нерв — прямой путь от носовой полости.

По словам нейробиолога Джеймса Сент-Джона, ковыряние в носу повреждает внутренние ткани, тем самым облегчая доступ бактериям к мозгу. Хотя исследования пока проводились только на мышах, полученные данные уже вызывают беспокойство у специалистов.

Учёные подчёркивают, что результаты предварительные, но призывают внимательнее относиться к здоровью носовой полости — особенно с учётом возможных рисков для мозга, пишет medpulse.ru.