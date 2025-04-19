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Ученые думают, что Атлантический океан может исчезнуть

Анализируя дно океана, специалисты пришли к выв...

pixabay

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Ученые предполагают, что в будущем Атлантический океан может существенно уменьшиться, а затем и вовсе исчезнуть. Геологические процессы, способствующие этому, уже начали происходить.

Для того чтобы Атлантика начала закрываться, необходимо, чтобы в её недрах активизировалась зона субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую в мантию Земли. В настоящее время такие зоны в Атлантике отсутствуют, но ученые обнаружили первые признаки их формирования.

Анализируя дно океана, специалисты пришли к выводу, что геологические процессы могут стартовать в районе Малых Антильских островов в Карибском море и между плитами Южной Америки и Антарктиды. Например, древние зоны субдукции уже постепенно смещаются в сторону Атлантики, что в будущем может привести к сжатию океана.

Ожидается, что процесс исчезновения Атлантики может занять около 20 миллионов лет — срок, который для человеческой цивилизации можно считать вечностью. Кроме того, специалисты считают, что подобные процессы происходили на Земле примерно 850 миллионов лет назад, когда большой океан сократился до малого моря, как сообщает МедиаПоток со ссылкой на журнал Geology.

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