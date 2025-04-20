Ученые бьют тревогу: ледник Судного дня может исчезнуть раньше срока

К 2300 году ледник Туэйтса, получивший название «ледник Судного дня», может полностью разрушиться. Об этом предупреждают специалисты из Великобритании — материал опубликован на МИР24.

Причина — глобальное потепление, которое ускоряет процессы таяния антарктических льдов. Учёные подсчитали: если Туэйтса и прилегающие ледяные массивы растают, уровень мирового океана поднимется на 65 см. Это вызовет серьёзные последствия: массовые наводнения, разрушение инфраструктуры и переселение миллионов людей из прибрежных районов.

На сегодняшний день Туэйтса считается самым крупным ледником на планете. Его состояние внимательно отслеживается международным научным сообществом, поскольку он играет ключевую роль в стабильности всей ледяной системы Антарктиды.