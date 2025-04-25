Самый быстрый день в истории: Земля ускорила вращение и побила рекорд

Скорость вращения Земли начала увеличиваться, и это уже подтверждено научными исследованиями. Наблюдения, охватывающие период с 1960 по 2020 годы, показали: наша планета стала вращаться заметно быстрее, чем раньше. Хотя изменения выражаются в миллисекундах, они уже влияют на точность астрономического времени.

Почему Земля ускоряется?

Эксперты выделяют несколько факторов, влияющих на вращение планеты:

Движение внутреннего ядра Земли,

Изменения в океанических течениях и атмосферных потоках,

Гравитационное воздействие Солнца, Луны и других тел Солнечной системы.

Если во второй половине XX века Земля постепенно замедлялась, то в последние годы, по словам учёных, наблюдается обратная тенденция.

Наиболее заметное отклонение было зафиксировано 5 июля 2020 года — в этот день продолжительность суток оказалась на 1,0516 миллисекунды короче нормы, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Почему это важно?

На первый взгляд, укорочение суток на тысячные доли секунды может показаться незначительным. Но для высокоточных систем — таких как GPS, банковские сети, биржи и спутниковая навигация — это критично. Даже малейшее расхождение между атомным временем (отсчитываемым с помощью сверхточных часов) и астрономическим временем (основанным на вращении Земли) может вызвать сбои.

Високосная или отрицательная секунда?

С 1972 года учёные стали добавлять в календарь так называемые «високосные секунды», чтобы устранить накопившуюся разницу между двумя системами отсчёта времени. Последний раз такая секунда была добавлена 31 декабря 2016 года.

Но сегодня, когда планета стала ускоряться, обсуждается возможность введения отрицательной високосной секунды — фактического «удаления» одной секунды из суток. Это станет беспрецедентным событием и может создать проблемы для технических систем, не готовых к «перепрыгиванию» времени назад.

Что предлагают учёные?

Одной из рассматриваемых альтернатив становится полный отказ от секундных корректировок в пользу учёта накопившегося расхождения отдельно. Такой подход позволяет не вмешиваться в структуру времени и снизить риск сбоев в критических цифровых системах.

Пока вопрос остаётся открытым, но факт остаётся фактом: вращение Земли меняется, и это требует пересмотра привычных стандартов времени — от международных часов до повседневных цифровых сервисов.