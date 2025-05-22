Психологи назвали одно препятствие для карьерного роста

Свежие данные исследований указывают на неожиданный тренд в корпоративной культуре: стремление сохранить чёткое разделение между работой и личной жизнью может негативно отражаться на карьерных возможностях. Хотя работодатели официально признают пользу восстановления и отдыха для повышения продуктивности, те сотрудники, кто строго следует принципу work-life balance, часто сталкиваются с недоверием руководства.

Анализ 16 экспериментов с участием как сотрудников, так и управленцев показал: даже те начальники, кто на словах поддерживает идею баланса, склонны подсознательно воспринимать дисциплинированных в этом вопросе подчинённых как менее преданных делу. Поведение вроде отключения уведомлений на отдыхе, игнорирования рабочих писем в нерабочее время или установки автоответчика воспринимается как отсутствие амбиций и вовлечённости.

При этом даже высокая результативность таких работников не всегда спасает от подобных суждений — эффект формируется на эмоциональном уровне и влияет на оценку карьерного потенциала.

Однако существуют способы изменить это восприятие. Один из них — подкрепить отказ от круглосуточной доступности профессиональными обоснованиями, например, участием в обучении или повышении квалификации. Ещё один путь — развитие внутри компании чётких регламентов, ограничивающих рабочие контакты в нерабочее время.

Таким образом, стремление к личному времени не обязательно мешает росту по карьерной лестнице — важно, чтобы оно было интегрировано в корпоративную политику и поддержано руководством, пишет издание "Мир новостей".