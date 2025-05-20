Православные отмечают 22 мая день Николая Чудотворца

В народе 22 мая называли днём Николы Вешнего, Тёплого или Травного — в отличие от Николы Зимнего, который отмечается в декабре. Этот день считался важным для сельскохозяйственных работ: начинали сажать картошку, морковь, лук и горох.

Кто такой Николай Угодник?

Николай Угодник (Николай Чудотворец) родился около 270 года в городе Патара (современная Турция) в богатой христианской семье. Он стал епископом города Миры в Ликии. В период его жизни проходили гонения на христиан и позже признание христианства в Римской империи.

Считается, что Николай участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. По одной из легенд, он ударил оппонента по лицу за еретические речи.

Самая известная история рассказывает, как Николай помог трем дочерям бедного горожанина, тайно подбросив им через окно или дымоход мешочки с золотом, чтобы они могли выйти замуж и избежать бесчестья. Этот сюжет стал основой традиции анонимных подарков и впоследствии символом рождественских даров. Три золотых шара, которые он подбросил, стали символом Николая и даже символом ломбардов.

Николай также известен спасением невинно осуждённых, помощью морякам и чудесным умножением зерна. Он помогал людям анонимно, не ища славы.

Святой умер около 345 года в Мирах. Его мощи долгое время хранились там, пока в 1087 году их не перевезли в итальянский город Бари, который стал центром паломничества.

Николай Летний: традиции праздника 22 мая

В России святого Николая почитали особенно широко. День 22 мая называли Никола Вешний, а 19 декабря — Никола Зимний. На 22 мая приходится память перенесения мощей святителя Николая из Мир в Бари.

Этот праздник символизировал приход тёплой погоды, начало активной сельскохозяйственной жизни. Народ говорил: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», ведь с этого времени появлялась трава, коровы и козы давали больше молока, а жизнь шла в гору.

Что нельзя делать на Николу Вешнего?

Прикасаться к ножам и острым предметам, поднимать их голыми руками — это сулило ссоры.

Стричься и делать маникюр — тоже запрещалось, чтобы избежать конфликтов.

Купаться в открытых водоемах нельзя — считалось, что русалки могут утащить.

Отказывать в милостыне — грозило стать на место просящих.

Убивать пауков — к болезни или разладу в семье.

Занавешивать окна плотными шторами — чтобы не закрыть путь для добра и счастья.

Обижать детей, бездомных, слабых и животных — за это наказывали судьбой и отвержением со стороны окружающих.

Что можно делать в этот день?

Украшать дома цветами и зеленью — для привлечения красоты и плодородия.

Участвовать в весенних праздниках и обрядовых играх.

Плести венки из цветов.

Посещать церковные службы и святыни.

Проводить пикники и игры на свежем воздухе.

Угощать близких блюдами из свежих овощей и фруктов.

Провести день активно и устроить вечерний праздник — считалось, что так семья будет жить в достатке.

Приметы на Николу Вешнего

Дождь в этот день — хорошая примета.

Влажное и туманное утро — если умыться росой, это принесёт здоровье и богатый урожай.

Цветущая рябина предвещает короткую осень.

Беспокойные скворцы, лягушки, громко квакающие — к хорошему урожаю и перемене погоды.

День Николы Вешнего всегда был временем обновления и надежды на благополучие в доме и на земле. Его традиции и приметы помогали людям встретить весну с верой и радостью.