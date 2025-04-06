Постоянное использование ИИ способствует снижению критического мышления

Американские исследователи из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона сообщили о возможных рисках, связанных с активным применением генеративного искусственного интеллекта. По их словам, чрезмерная зависимость от нейросетей способна снижать способность к самостоятельному мышлению и решению задач. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Microsoft.

Анализ был основан на опросе 319 специалистов из бизнес-сферы, образования и IT. Выяснилось, что в 40% случаев пользователи полностью полагались на выводы ИИ, не проверяя их. Особенно часто это происходило при выполнении рутинных заданий.

Учёные отметили, что парадокс автоматизации в том, что она, упрощая выполнение задач, одновременно отнимает возможность развивать собственное суждение.

Больше всего специалистов обеспокоило отношение молодёжи к искусственному интеллекту. Например, студенты всё чаще пишут эссе при помощи нейросетей, избегая самостоятельного анализа. Это, по мнению исследователей, формирует зависимость, схожую с «эффектом Google» — привычкой постоянно обращаться к поисковику при любой необходимости.

Авторы исследования призвали к более ответственному использованию технологий, подчёркивая важность баланса между автоматизацией и развитием собственных навыков