Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Постоянное использование ИИ способствует снижению критического мышления

Американские исследователи из Microsoft и Униве...

Фотограф: Valery: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4103247/

Подписаться на Дзен.канал

Американские исследователи из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона сообщили о возможных рисках, связанных с активным применением генеративного искусственного интеллекта. По их словам, чрезмерная зависимость от нейросетей способна снижать способность к самостоятельному мышлению и решению задач. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Microsoft.

Анализ был основан на опросе 319 специалистов из бизнес-сферы, образования и IT. Выяснилось, что в 40% случаев пользователи полностью полагались на выводы ИИ, не проверяя их. Особенно часто это происходило при выполнении рутинных заданий.

Учёные отметили, что парадокс автоматизации в том, что она, упрощая выполнение задач, одновременно отнимает возможность развивать собственное суждение.

Больше всего специалистов обеспокоило отношение молодёжи к искусственному интеллекту. Например, студенты всё чаще пишут эссе при помощи нейросетей, избегая самостоятельного анализа. Это, по мнению исследователей, формирует зависимость, схожую с «эффектом Google» — привычкой постоянно обращаться к поисковику при любой необходимости.

Авторы исследования призвали к более ответственному использованию технологий, подчёркивая важность баланса между автоматизацией и развитием собственных навыков

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

3 часа назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

чем можно заклеить вытяжку в ванной

Не у нас

день назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

Интересное в Казани

3 дня назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

новогодняя фотосессия с собакой в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Казани

день назад

В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Новости Казани

день назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

Новости Казани

день назад

Глава СК потребовал доклад о деле жестокого убийства пятилетнего мальчика в Казани
Лонгриды
час назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

«Батя 2: Дед» — долгожданное продолжение, котор...

Не у нас

13 минут назад

Постоянное использование ИИ способствует снижению критического мышления

Новости Казани

23 минуты назад

15-летний подросток попытался скрыться от полиции на Ладе

Новости Казани

38 минут назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Новости Казани

48 минут назад

Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет
Новости Казани
2 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Не у нас

час назад

В Германии планируют начать переманивать американских ученых

Не у нас

3 часа назад

Ученые в шоке: в водах Антарктиды обнаружены огромных морские пауки

Не у нас

4 часа назад

Ученые выяснили, как радиация в Чернобыле влияет на птиц
Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масшта...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов