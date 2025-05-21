Инфекционист Жемчугов просит не выбрасывать клеща после укуса

С потеплением увеличивается активность клещей, и от укуса этих насекомых не застрахован никто. Важно знать, как правильно поступить, если клещ присосался к коже. Об этом рассказал доктор медицинских наук, терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов в интервью aif.ru.

Эксперт подчёркивает: ни в коем случае нельзя выдёргивать или выкручивать клеща вручную — это может привести к тому, что в коже останется его часть, вызывая воспаление и нагноение.

По его словам, самый безопасный способ извлечения клеща — смазать его керосином, соляркой или другим маслянистым веществом. Поскольку клещи дышат кожей, такие жидкости блокируют доступ кислорода, и насекомое само вытаскивает хоботок.

Очень важно не выбрасывать клеща. Его следует отнести в лабораторию Роспотребнадзора или Центр гигиены и эпидемиологии для анализа на наличие инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз.

Если результаты окажутся положительными, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Своевременное лечение может предотвратить развитие тяжёлых осложнений, заключил Жемчугов.