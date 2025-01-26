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Астраханские ученые объяснили почему вобла не растет в неволе

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В Астраханской области исследователи обнаружили, что искусственное разведение воблы не приносит желаемых результатов. За последние 35 лет вылов этой рыбы сократился в десятки раз, что наблюдается не только в регионе, но и в соседних областях России и Казахстане. В связи с этим запрет на вылов воблы был продлен до 2025 года.

Несмотря на успешный опыт разведения осетровых в рыбохозяйствах, попытки воспроизвести аналогичный подход к вобле показали низкую эффективность. Основная проблема заключается в слабой выживаемости мальков, выращиваемых в условиях нерестово-выростных хозяйств (НВХ).

По данным КаспНИРХ, первые исследования искусственного воспроизводства воблы начались еще в середине XX века, когда регулирование стока Волги стало влиять на естественное размножение рыбы. Тогда были предложены компенсационные меры, включая создание НВХ в дельте Волги. Однако практика показала, что наиболее эффективным способом увеличения численности воблы остается создание благоприятных природных условий.

Ученые указывают, что высокие весенние половодья и мелиоративные работы значительно улучшают естественное нерестилище, способствуя массовому выживанию молоди. Так, в благоприятные годы (например, с 1990 по 1995) естественные нерестилища на площади 525 тысяч гектаров обеспечивали выпуск до 455 миллиардов мальков воблы.

Таким образом, специалисты приходят к выводу, что для восстановления численности воблы важно сосредоточиться на поддержании природных условий в дельте Волги: своевременных половодьях, достаточном объеме воды и доступности нерестилищ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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