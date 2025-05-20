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Археологи нашли доисторические свидетельства рыболовства в Иране

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Побережье Макрана, известное своей историей и расположенное вдоль Оманского залива, вновь привлекло внимание учёных благодаря свежим находкам, которые показывают, как ещё в доисторические времена люди использовали море для пропитания.

Группа иранских археологов под руководством Мортазы Хессари нашла на раскопках в районе Копал, что в провинции Систан-Белуджистан, весомые доказательства того, что люди древних времён активно занимались рыболовством. Эти открытия подтверждают, что связь человека с морем длилась на протяжении многих культурных эпох, начиная с палеолита.

Среди важных находок — каменные рыболовные крючки, грузила для сетей, ракушки и кости морских животных, которые были обнаружены рядом с керамическими кусочками, датируемыми 4 тысячелетием до нашей эры. Это говорит о том, что древние прибрежные общины умели организованно ловить рыбу и рационально использовать морские ресурсы уже несколько тысяч лет назад.

По словам Мортазы Хессари, такие находки уникальны для региона и дают чёткое понимание, что ещё в доисторические времена люди использовали систематические методы рыболовства, опираясь на каменные орудия.

В одной из раскопанных ям рядом с рыболовным грузилом были найдены останки моллюсков и керамика. Это помогает представить, чем питались древние жители побережья и какие технологии они применяли. Эксперты надеются, что лабораторный анализ останков позволит определить, какие именно виды морских обитателей ловили в этих местах, что даст больше информации об экологии и экономике того времени.

Несмотря на значимость раскопок, место Копал находится под угрозой из-за планируемого строительства дорог. Поэтому Институт исследований культурного наследия и туризма начал спасательные работы, чтобы сохранить важные археологические материалы до их возможного уничтожения.

Хессари отметил, что из-за современных строительных проектов археологи вынуждены работать очень быстро, чтобы сохранить уникальное морское наследие Ирана.

Побережье Макрана, или Савахель-е Маккоран на персидском, долгое время служило важным морским маршрутом, соединяющим Ближний Восток с Южной Азией и Восточной Африкой. Исторические данные подтверждают, что здесь проходили древние торговые пути, связывавшие Персию с другими цивилизациями далеко за пределами Месопотамии и долины Инда.

Этот регион с его полузасушливым климатом и выходом к Оманскому морю был не только торговым мостом, но и местом, где зародились первые прибрежные поселения и развивалось морское промысловое хозяйство.

Недавние археологические находки, включая палеолитические инструменты и рыболовные снасти, показывают, что взаимодействие человека с морем в Макране начинается ещё в глубокой древности. Это подтверждает значение региона не только как важной точки на пути древних мореплавателей и торговцев, но и как центра ранней морской культуры, где рыболовство, сбор раковин и морская торговля были неотъемлемой частью жизни.

Таким образом, побережье Макрана продолжает раскрывать ценные сведения о том, как древние сообщества приспосабливались к морской среде и развивали свои навыки задолго до появления письменности. Эти новые находки дополняют богатую историю региона и подтверждают его роль как места зарождения человеческих инноваций и прибрежной жизни, сообщает Planet Today.

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