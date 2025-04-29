Антарктические вулканы грозят миру глобальной климатической катастрофой

Вулканическая активность играет важную, но порой незаметную роль в ускорении таяния ледников. Подповерхностное тепло, выделяющееся при извержениях, проникает под ледяной покров и провоцирует обрушение массивов льда в океан. Это запускает петлю обратной связи: чем больше таяния, тем выше вероятность новых извержений.

Последствия этого процесса выходят далеко за рамки локальных изменений. Пресная вода, поступающая в океан из-за таяния ледников, снижает соленость и плотность морской воды, нарушая стабильность глобальных океанических течений, играющих ключевую роль в регуляции климата Земли.

Дополнительную опасность представляют вулканические выбросы в атмосферу. Пепел и газы, в том числе сернистые соединения, могут по-разному влиять на климат: усиливать парниковый эффект, способствуя глобальному потеплению, или, напротив, временно снижать температуру, блокируя солнечное излучение.

Таким образом, вулканы оказывают многофакторное влияние на климатическую систему, одновременно ускоряя разрушение ледников и меняя баланс атмосферы и океанов. Ученые подчеркивают, что подобные процессы требуют постоянного наблюдения и анализа, поскольку могут влиять на климат всей планеты.