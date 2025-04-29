Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Антарктические вулканы грозят миру глобальной климатической катастрофой

Вулканическая активность может не только вызыва...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Вулканическая активность играет важную, но порой незаметную роль в ускорении таяния ледников. Подповерхностное тепло, выделяющееся при извержениях, проникает под ледяной покров и провоцирует обрушение массивов льда в океан. Это запускает петлю обратной связи: чем больше таяния, тем выше вероятность новых извержений.

Последствия этого процесса выходят далеко за рамки локальных изменений. Пресная вода, поступающая в океан из-за таяния ледников, снижает соленость и плотность морской воды, нарушая стабильность глобальных океанических течений, играющих ключевую роль в регуляции климата Земли.

Дополнительную опасность представляют вулканические выбросы в атмосферу. Пепел и газы, в том числе сернистые соединения, могут по-разному влиять на климат: усиливать парниковый эффект, способствуя глобальному потеплению, или, напротив, временно снижать температуру, блокируя солнечное излучение.

Таким образом, вулканы оказывают многофакторное влияние на климатическую систему, одновременно ускоряя разрушение ледников и меняя баланс атмосферы и океанов. Ученые подчеркивают, что подобные процессы требуют постоянного наблюдения и анализа, поскольку могут влиять на климат всей планеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

лучшие отравы от тараканов

Лонгриды

15 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

аренда телефона в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Не у нас

15 часов назад

Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века под двумя слоями рукописей

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

час назад

Ученые нашли один из древнейших переводов Евангелий с помощью ультрафиолета

Интересное в Казани

17 часов назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

Не у нас

час назад

Антарктические вулканы грозят миру глобальной климатической катастрофой

Не у нас

час назад

Ученые объяснили библейское «остановку солнца» и объяснили что это было
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
час назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Не у нас

час назад

Ученые вновь ищут следы электричества в Древнем Египте

Не у нас

час назад

Ежегодно от газовых плит умирают 40 тысяч человек

Новости Татарстана

час назад

За пожары на майских выходных татарстанцам увеличат штрафы
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
19 часов назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью