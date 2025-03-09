Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Актёр из Татарстана покорил Россию

Совсем недавно онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях. Здесь драма соседствует с абсурдом, а юмор — с мистикой. Сериал рассказывает о загадочных преступлениях, которые происходят в маленьком городке, а в центре событий оказывается не детектив, а обычный журналист. Как он связан с убийствами? Рассказываем, почему «Подслушано в Рыбинске» — настоящая находка.

Блестящий дуэт: Юра и Ширмик

Блестящий дуэт Юры и Ширмика, роли которых исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев, не оставит равнодушными никого. Все их взаимодействие строится на взаимопомощи и нескончаемом юморе. При этом они очень разные: Юра более тихий и спокойный, а Ширмик — безбашенный и прямолинейный. Но вместе они формируют чудесный профессиональный и дружеский союз, в которым каждый помогает друг другу, поддерживает в трудных ситуациях и, конечно, все время смешит.

Автор фото: ТНТ

«Великое множество историй гуляют по свету: одни пишутся на заказ, другие — по наитию, а третьи — для души, в тиши авторской комнаты. Сериал “Подслушано в Рыбинске” относится к последним. Кто знает, найдёт ли он отклик в сердцах зрителей или останется недооцененным шедевром, но каждый кадр и каждое слово в нём – для меня чистое удовольствие. Я не только пофантазировал на тему “а что если…”, но и воскресил дух мест своей рыбинской юности», - пояснил автор идеи и сценария Иван Баранов корреспонденту PROKAZAN.

Атмосфера, которая погружает с головой

Поскольку съемки сериала проходили непосредственно в Рыбинске, то атмосфера картины очень сильно дополняет сюжет — это чувствуется в каждой сцене. Маленький провинциальный городок, в котором происходят загадочные события, дополняют старые постройки, уютная редакция, где работает Юра, его квартира. Все это создает некую загадочную, уютную, но в то же время холодную атмосферу в сериале, что очень хорошо гармонирует с сюжетом.

Юмор без шаблонов

Автор фото: ТНТ

Очень забавный и местами абсурдный юмор присутствует во всем сериале. Он не такой, как в типичных комедиях с закадровым смехом — более глубокий, продуманный и, можно сказать, интеллектуальный. Герои умудряются шутить по любому поводу, даже попытка Юры повеситься в конце концов оборачивается крайне комичной ситуацией. Блестящий юмор журналиста и местного гопника периодически вызывает удивление тому, что даже самые трагичные моменты в сериале выглядят максимально комично. Самим героям, может быть, и не так весело, но зрителю — точно.

«Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» - это большое событие для нас. Мы специально решили выпустить его именно сейчас, а не в конце года, чтобы он вышел обособленно. Поверьте, вы получите удовольствие от просмотра этого проекта. Там есть загадка, мистика, юмор, драма - всё то, что есть в нашей жизни и то, что мы так любим в кино. Прекрасный актерский ансамбль, замечательная режиссерская работа. Это правда шикарный сериал», - рассказал корреспонденту генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBEДавид Кочаров.

Нетипичный главный герой

Выбор основного персонажа, драйвера сюжета, не совсем обычен. Действие разворачивается в маленьком городке, главный герой — не крутой бизнесмен с кучей денег в кармане, а абсолютно обычный журналист, который страдает от алкоголизма и других проблем в жизни — тот самый «маленький человек». Но именно он становится этаким «супергероем» в Рыбинске: приходящие видения о предстоящих убийствах делают Юру очень важной и полезной личностью. Героем, который может предотвратить катастрофу. Проблема лишь в том, кто поверит ему, а не решит, что именно он и есть преступник.

Автор фото: ТНТ

Аутентичный сценарий: Рыбинск как отдельный персонаж

Продюсер и автор сценария сериала Иван Баранов родом из Рыбинска, поэтому сам город становится полноправным героем сюжета — это чувствуется в деталях. Рыбинское водохранилище — одно из самых известных мест на карте города — становится безмолвным наблюдателем и хранителем преступных тайн. Уютные улочки, вывески под старину и проходящие мимо главных героев местные жители также играют свою роль, максимально погружая зрителей в сюжет.

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