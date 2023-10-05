Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Проект гостиницы у «Миллениума» представили в Казани

В Казани, похоже, поставлена точка в споре жителей домов рядом с мостом «Миллениум» на берегу Казанки и застройщиком гостиничного комплекса зятя Зиганшина. Рустам Минниханов поручил возвести 2 отеля к октябрю 2024 года, когда в городе пройдет саммит БРИКС. Правда, работы начаты уже сейчас — без разрешения на строительство. Что интересного в проекте нового гостиничного комплекса и почему жителей никто не будет слушать в материале PROKAZAN.

Под Миллениумом возведут пять высоток

Сегодня в Казани власти пролили свет на будущее участков Зиганшина рядом с мостом «Миллениум». Там все-таки будут построены отели — на берегу планируется расположить 5 высоток, одна из которых вытянется на 100 метров. Об этом стало известно после встречи главы Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина с архитектором проекта Сергеем Скуратовым.

Автор фото:kzn.ru

Скуратов на презентации рассказал, что не хочет перегружать участок под мостом и поэтому все здания будут разной этажности. Проектант скруглил углы башен и они будут иметь «вмятый» фасад, что позволит смягчить восприятие.

Башни точно закроют прекрасный вид на казанку жителям близлежащих домов и элитная недвижимость, которая когда-то покупалась за немаленькие деньги, может начать дешеветь в цене. Самое высокое здание расположится ближе к колесу обозрения. Оно будет 100-метровым.

Между высоток планируют благоустроить территорию и окультурить набережную. Там появятся «зелёные зоны».

Место для комплекса подобрано исходя из туристической привлекательности и транспортной доступности.

Казанский архитектор на условиях анонимности заявил, что данная точка является охраняемой, так как считается официальной для восприятия Казанского Кремля. Но вероятно, решение строить объекты принято на самом верху и жители уже ничего не смогут противопоставить застройщику.

Автор фото:kzn.ru

Рустам Минниханов оценил проект

В Мэрии Казани хранили долгое молчание по поводу проекта, а исполком даже начал судиться с застройщиком и требовал вернуть земли в первоначальный вид и снести остовы вип-апартаментов, которые хотели там построить в далеком 2012 году.

Автор фото:kzn.ru

Отдельно стоит остановиться на факте, что строительство началось задолго до получения разрешения на ведение работ. Сейчас фактически в самом центре Казани продолжают нарушать законодательство, и ни один надзорный орган не может ничего предпринять.

«Реальная жизнь в Татарстане складывается именно так. Раис выступает против точечной застройки, наш славный мэр распинается о глобальных изменениях при строительстве новых ЖК. Но в реальности, всем рулят строительные компании, у которых в столице Татарстана зеленый свет на любую похоть», — считает один из пользователей соцсетей, прокомментировавший скандальную стройку.

Автор фото: kzn.ru

Метшин заявил, что гостиницы необходимы городу, так как растет туристический поток в город.

«Благодаря международным мероприятиям и вниманию главы республики растет не только узнаваемость города, но и ее востребованность в туристическом плане. В прошлом году мы приняли 3,5 млн туристов, и с каждым годом поток только возрастает. Сегодня у нас не хватает имеющихся гостиниц и отелей, особенно остро ощущается нехватка в новогодние и майские праздники. Город нуждается в новых объектах», – подчеркнул Мэр Казани.

Прокуратура признала стройку нелегальной

В конце сентября 2023 года прокуратура Татарстана подтвердила очевидный факт — собственник объекта завод «Кварт» (принадлежит зятю Зиганшина) ведет работы в акватории Казанки без необходимых разрешений.

Автор фото: kzn.ru

«Инспекцией Госстройнадзора проведена выездная внеплановая проверка в отношении указанного объекта капитального строительства, в ходе которой установлен факт возведения «Квартом» сооружения (строения) без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений. Генеральный директор Общества приглашен в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ», — отмечается в ответе прокуратуры (есть в распоряжении PROKAZAN).

Госстройнадзор направил обращение в исполком города для принятия мер. После этого, в мэрии произошло торжественное обсуждение проекта строительства большого гостиничного комплекса.

Удача на стороне семьи Зиганшина

Напомним, ещё в 2012 году предприниматель Равиль Зиганшин решил возвести комплекс VIP-отелей к Олимпийским играм. Тогда у него тоже не было разрешения на строительство. Стройка в какой-то момент была заморожена и возобновили ее только в 2023 году. Правда, в существенно более масштабных объемах. Если ранее планировалось построить несколько двухэтажных VIP-апартаментов, то сейчас речь о небоскребах.

Будут ли построен объект — теперь, пожалуй, вопрос риторический.