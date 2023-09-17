Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Бармены – это не только искусные знатоки в мире напитков, но и профессионалы, которые каждый день сталкиваются с определенными проблемами и сложностями. Редакция PROKAZAN решила узнать, что казанских барменов раздражает в поведении гостей и с какими необычными случаями приходилось им сталкиваться на смене. Бармены Фарит Тулепов, Александр Керович и Николай Матыченко согласились поделиться профессиональным опытом и предоставили полезный гид для посетителей, берите на заметку! (Один из героев попросил изменить имя и не публиковать фотографии, чтобы не расскрывать свое место работы).

Откровения за стойкой: про чаевые, черный список и махинации

Часто ли гости оставляют на чай?

Самый лучший комплимент для бармена — это хорошие чаевые. В ресторанах можно заработать около 200 рублей в час, а если это контактный бар, то больше. Герои материала встречали немало хороших и понимающих посетителей, которые оставляли хорошие чаевые. Были и негативные гости, перед которыми приходилось «крутиться», а в конечном итоге получить смешную сумму. Александр, Николай и Фарит обратили внимание на интересный факт: во многих европейских странах уже включается 10% чаевых в счет, что, по их мнению, является отличной практикой. Они выразили надежду, что такая система будет внедряться и в Казани.

Правда, для этого необходимо будет изменить законодательство, которое запрещает заведениям навязывать дополнительные услуги гостю, а выплата чаевых считается как раз подобной услугой.

Фарит Тулепов, бармен

Есть ли в заведениях «черный список» для гостей?

Выяснилось, что далеко не во всех заведениях существуют подобные списки. Но как рассказал Фарит, выпроводить неадекватных посетителей можно только в том случае, когда они мешают гостям, угрожают или портят имущество бара. Александр высказал мнение о необходимости создания отдельного списка посетителей, которые часто требуют заменить блюдо или напиток.

Понятно, если блюдо испорчено, но очень часто придираются к тому, что на самом деле не имеет никакого отношения к качеству блюд и подач. Но гость всегда прав — чем и злоупотребляют некоторые.

Правда ли, что многие бармены работают «по-черному», не доливая посетителям алкоголь или подсыпают некие вещества в коктейль?

По словам Фарита и Александра, единственное, чем могут промышлять казанские бармены — это недолить алкоголь в напиток. Николай рассказал, что некоторые сотрудники общепита делают это, чтобы украсть немного выпивки для себя. А в некоторых заведениях такая политика стала нормой: бармены намеренно добавляют меньше алкоголя в напитки, чтобы премиальная часть сметы оставалась хорошей. Фарит и Александр добавили, что гости иногда сами просят заменить спиртной напиток на сок или воду, чтобы не пьянеть.

Бармен = психолог? Как распознать типаж посетителей?

Это правда, что бармен начинает больше понимать психологию поведения человека, чем другие люди?

Работа бармена является одной из наиболее социальных и коммуникативных профессий. Именно благодаря этому, они разбираются в людях как никто другой. Иногда гостям просто необходим собеседник, который выслушает, поддержит и поймет. Александр заметил, что обычно такие гости приходят в одиночку и, будучи под влиянием алкоголя, исповедуются даже в своих самых сокровенных тайнах.

Николай Матыченко, бармен

Есть ли у посетителей определенный «типаж», который бармен научился разделять?

За все годы, проведенные за барной стойкой, Фарит, Николай и Алексндр развили неповторимый навык — умение сортировать посетителей по следующим типажам:

Есть два главных типа посетителей — «душнилы» и «адекваты». Одни считают персонал обслугой, с которыми можно обращаться как угодно. Другие общаются вежливо и оставляют хорогие чаевые. Нормальные гости тоже делятся на подвиды — «редко куда хожу» и «весельчаки». Первые ведут себя скованно и аккуратно, а вторые ведут себя раслабленно и всегда на позитиве. Еще есть «нытики», «прилипалы» и «молчуны», которые вечно жалуются на свои проблемы, постоянно докучают барменам или же сидят у барной стойки с «покерфейсом» в углу бара. Но а самый запоминающийся типаж — «выпивший гуляка». Такие посетители не успокоятся, пока не поговорят со всеми людьми в баре.

От недоверия до животного состояния: что барменов раздражает в гостях?

Александр: бесит постоянное недоверие со стороны гостей!

— Как же я устал от этого постоянного недоверия со стороны гостей! Неужели никто не может поверить, что бармен никогда не разбавлял алкоголь и не плевал в кофе? И поверьте мне, конфликты, которые возникают в баре в основном связаны именно с этим являением: пьяные гости часто говорили, что в коктейле нет алкоголя и просили налить им с новой бутылки.

Николай: бесит, когда неадекватные посетители лезут к другим гостям и мешают работе бармена!

— Есть люди, которые приходят в бар и ведут себя культурно, а есть такие посетители, которые выпив алкоголь превращаются в животных: хамят, фамильярничают, кидаются вещами, блюют и даже плюются. Самое грустное в этой ситуации – от этого страдают адекватные посетители!

Николай Матыченко, бармен

Фарит: бесит когда люди показывают «высокий статус» перед барменом!

— На смене я часто сталкиваюсь с явлением, когда ко мне приходят гости и говорят: «Да вы вообще знаете, кто я?» Такой тип людей часто засиживается в баре допоздна и просит принять заказ, когда бар и кухня закрыта. Как правило, они начинают грубить и угрожать звонком начальству.

Фарит Тулепов, бармен

Издержки профессии: курьезные истории от барменов Казани

История от бармена Александра: меня чуть не закопали в лесу!

Однажды в бар пришел гость, который называл себя «вором в законе»:

«Ему не понравилось, как я его обслуживаю и поэтому угрожающе заявил, что я буду копать себе могилу в лесу... Так как в заведениях нет "черных списков", я не смог его выгнать, поэтому пришлось вызвать полицию. Слава богу жив остался», — поделился бармен

Истории от бармена Николая Матыченко: «Как я наливал гостям алкоголь в вазы и ведра…»

Есть такие истории у барной стойки, которые бармены называют классическими. Это связано с тем, что гости приходят в бар "перепить друг друга" не чувствуя меры. Однажды в заведение пришли два молодых человека и решили начать соревнование, где гости попросили налить им напитки большего объема. Для одного гостя, бармен нашел литровую кружку и налил туда алкоголь. Второму, он приготовил коктейль в ведро из-под льда объемом в 3 литра. Все закончилось тем, что Николай наливал коктейль прямо в вазу и в 10-ти литровое ведро…

«Спустя время, я наблюдал занимательную картину: первый друг уже сидит со своим коктейлем в ведре, выплеснув свои "внутренние порывы" на пол, а рядом стоит его друг и обнимая вазу радостно говорит: «Ха-ха-ха, ты сдался, сдался!» — рассказал Николай.

Запер меня в апартаментах и заставил с ним пить: или как за три дня спустить 13 млн рублей

Однажды Николай поехал в элитные апартаменты, чтобы заменить друга-бармена и обслужить богатых гостей, а именно мужа и жену. В ЖК был свой бар и оттуда, он принес для них два бокала и дорогой виски. Мужчина, встретив бармена заявил ему с порога: «бери третий бокал, сегодня будешь пить с нами, это не обсуждается!» Дальше-больше: он позвонил на неизвестный номер и сказал, что бармен остается в апартаментах. Но кто же знал, что смена затянется на три дня…